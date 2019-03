Wie baufällig sind die städtischen Schulen?

Kinder mussten in eine Ersatz-Schule

Nächster Schock-Moment: In der alten Volksschule Gnigl fiel 2018 kurz vor Schulende Putz von der Decke. Das Gebäude musste gesperrt werden und die Kinder übersiedelten in verschiedene Ersatz-Schulen.

Im Herbst 2018 konnte dann endlich der moderne Bildungscampus Gnigl eröffnet werden. Ein Prestigeprojekt, wie Gegner gleich tönten. Herzstück ist eine zentrale Lesetreppe, ein Treffpunkt für die Kinder. Unterirdisch verbunden ist die teilbare Turnhalle, die auch Vereine nutzen können. Und Auinger betonte gleich, wie wichtig ihm auch gesundes Essen ist. Es wird direkt am Schulstandort frisch gekocht.

Nach der Sanierung in Gnigl hat der ressortzuständige Vize im Gemeinderat ein 200 Millionen Euro Investitionsprogramm für alle städtischen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen initiiert, welches mittlerweile beschlossen ist.