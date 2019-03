Mikro-Schuppen machen Makohaie 130 km/h schnell

Schuppen verhindern Abreißen der Strömung

„Würden sie Ihre Hand von der Nase in Richtung Schwanzflosse über den Hai führen, würde sich dessen Haut glatt anfühlen. In der anderen Richtung würde es sich aber anfühlen wie Schleifpapier. Der Widerstand gegen die Hand ist auch ein Widerstand gegen die Strömung des Wassers“, erläutert Lang. Verantwortlich dafür zeichnen die winzigen Schuppen, die bewirken, dass der Wasserstrom nicht so leicht abreißt und quasi am Hai „kleben“ bleibt. Auf diese Art und Weise bleibe der Strömungswiderstand gering, so die Wissenschaftlerin.