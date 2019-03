Zeit für Patienten sehr knapp

„Seit meinem Amtsantritt war ich in 170 Unternehmen und hab versucht, mit den Menschen zu sprechen und genau hinzuhören, wo der Schuh drückt“, erzählt er. Und bei all der offensichtlich guten Laune der Krankenschwestern bekam er auch in Eisenstadt einiges zu hören. Neben dem Personalmangel macht ihnen vor allem die ständig steigende Bürokratie zu schaffen. „Fünfzig Prozent der Arbeitszeit gehen für Dokumentationen über unsere Patienten drauf. Zeit, die wir früher am Krankenbett und für die Pflege zur Verfügung hatten“, so eine Schwester.