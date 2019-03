Woods muss für Arnold Palmer Invitational passen

Golf-Superstar Tiger Woods hat am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter seine Teilnahme am dieswöchigen Arnold Palmer Invitational in Bay Hill wegen Verspannungen im Nacken abgesagt. Er leide schon seit Wochen darunter, teilte der US-Amerikaner mit, stehe in Behandlung. Der 43-Jährige hoffe aber, nächste Woche beim Players Championship wieder dabei zu sein.