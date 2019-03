Billa! Österreich feiert 1:0-Sieg gegen Slowakei

Der zur Pause eingewechselten Nicole Billa gelang gegen die Slowakinnen 40 Sekunden nach Wiederanpfiff nach Vorarbeit von Nadine Prohaska der entscheidende Treffer. Nach Billas Tor musste die Partie wegen eines Wolkenbruchs in der zweiten Spielhälfte kurzfristig unterbrochen werden. Bei den Slowakinnen sah Alexandra Biirova vom SKN St. Pölten in der 80. Minute wegen Torraubs nach einem Foul an Billa noch Rot. Belgien und Österreich hatten sich im Gruppenduell bereits mit einem 0:0 getrennt. Das Remis bedeutete schlussendlich, dass die ÖFB-Auswahl im Vergleich der Gruppensieger mit Italien und Nordkorea (je 9 Punkte) das Nachsehen hatte. Thalhammer war darüber aber nicht wirklich enttäuscht.