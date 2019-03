Kate & Meghan: Experte überzeugt von Konfrontation

Die 37-jährige ehemalige Schauspielerin müsse sich an die „Linie halten und den Monarchen und die Erben unterstützen“. Was heißt, Meghans Rolle werde es einmal sein, ihren Schwager Prinz William und ihre Schwägerin Kate zu unterstützen und einzusehen, dass sie im royalen Gefüge nicht wichtig sei. Sollte Meghan dies nicht begreifen, so würden Mitglieder des Hofes, die sie verschwörerisch die „Männer in Grau“ nennt, bereits „den Untergang“ Meghans planen. Klingt unheimlich ...