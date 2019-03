Gigantisch! Federer feiert seinen 100. Turniersieg

Federer hat in 19 verschiedenen Ländern gewonnen, wobei er in den USA mit 22 Titeln am erfolgreichsten war. In Österreich siegte er in der Wiener Stadthalle zweimal (2002, 2003). Dass er die meisten seiner Erfolge bei den ganz großen Anlässen feierte, macht den Hunderter noch bemerkenswerter. 53 Titel gewann er bei Grand Slams, den ATP-Finals oder bei Masters-1000-Turnieren. In der Weltrangliste wird Federer am Montag Kei Nishikori, Kevin Anderson und Juan Martin Del Potro überholen und auf Platz vier vorstoßen.