„Die SPÖ muss um solche Talente froh sein!“

Nach dem Parteitag schaute der neue burgenländische Landeshauptmann zusammen mit seiner Lebenspartnerin Julia in der „Krone“-Redaktion in Innsbruck vorbei. Quasi sein Antrittsbesuch! Wie hat er die Stimmung am Parteitag erlebt - es gab ja ein paar Plakate der Jungen, die ihn für seine Aussagen zur Sicherungshaft kritisierten. „Man darf nicht immer nur von Diskussionskultur reden, sondern muss diese auch ausleben. Aber im Vergleich zu einer meiner vergangenen Tirol-Besuche als Verteidigungsminister war das gestern sehr angenehm. Damals wurde ich mit Baustellengittern ausgesperrt, weil ich mit den Parteifreunden die Asyl-Obergrenze diskutieren wollte“, erinnert sich Doskozil lachend. Er ist dafür, dass man auch in der SPÖ über alle Themen diskutieren soll und muss.