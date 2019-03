Nachwuchstalente starten bei FACC voll durch!

Lust auf eine Lehre bei FACC bekommen?

HIER (oder gleich unten) können Sie loslegen und ein kurzes, kreatives Motivationsvideo hochladen (gerne auch per Handy). Erzählen Sie uns, warum Ihre Tochter/Ihr Sohn der geeignete Kandidat für eine Lehrstelle bei FACC ist/sind und was ihre Persönlichkeit auszeichnet.



Auf die besten zwölf BewerberInnen warten die FACC-Schnuppertage!

Erfolgreiche Bewerber dürfen sich vom 15. bis 19.04.2019 (Osterferien) in den Lehrlings- und Arbeitsalltag in Ried im Innkreis schnuppern, sich spannenden Challenges stellen und vielleicht auch eine Hauptrolle in einer krone.tv-Produktion einnehmen. Dabei entstehen natürlich keinerlei Kosten. FACC übernimmt Anreise, Nächtigung und Verköstigung - alle BewerberInnen können sich also voll und ganz auf ihren Auftritt konzentrieren! Top: Neben der Chance auf eine fixe Lehrstelle winkt auch ein Flug in die Schwerelosigkeit mit einem Zero-G-Flug!



Mehr Infos auf www.krone.at/facc!