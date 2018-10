Das erwartet dich bei der FACC!

Save The Date!

Von 2. - 6. Jänner 2018 finden bei der FACC Schnuppertage statt. Auf die besten zwölf BewerberInnen warten spannende Challenges, ein Einblick ins Unternehmen, die einzelnen Abteilungen und natürlich alle Lehrberufe. krone.tv ist mit an Bord und filmt eine Mini-TV-Serie, in der DU eine Hauptrolle einnehmen kannst! Die Kosten der Anreise, Nächtigung und Verköstigung übernimmt die FACC - alle Bewerber können sich also voll und ganz auf ihren Auftritt konzentrieren!



Alle Infos zu deiner Bewerbung findest du auch hier: facc.com/jobs-karriere.