Furiose Bayern deklassieren Gladbach mit 5:1!

Der Serienmeister legte einen Blitzstart hin und ging durch Javi Martinez in Führung. Der Spanier war in der zweiten Minute nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Davor hatte er sich mit einem Rempler Platz verschafft, der Video-Schiedsrichter nahm jedoch von einer Intervention Abstand. Thomas Müller staubte in der elften Minute nach Gnabry-Hereingabe in Torjäger-Manier zum 2:0 ab.