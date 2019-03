Bürki wollte Mitspieler fast den Kopf abreißen

„Eines Tabellenführers nicht würdig“

Mit seinen Vorderleuten war der Torwart gar nicht zufrieden. „Ich habe freilich auch meine Fehler gemacht, doch so etwas darf uns nicht passieren. Das ärgert mich ungemein“, so Bürki. „Wir waren einfach heute nicht so kampfbereit wie die Augsburger. Das war zu wenig und ist eines Tabellenführers nicht würdig.“