Teresa Stadlober rechnet mit Dopingsündern ab

Teresa Stadlober, die am Samstag über 30 km Skating in ihren Hauptbewerb bei ihren Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld ging und Achte wurde, äußerte sich Freitagabend via Facebook noch einmal genauer zu den Vorkommnissen rund um Dominik Baldauf und Max Hauke. Die 26-jährige Olympia-Siebte distanzierte sich klar von ihren „Ex-Teamkollegen“.