Gemeinderat beschließt 7. Alk-Verbot in der Stadt

Das Alkoholverbot bei der Mentlvilla kommt in Kürze. Wie schon im Dezember gab es gestern eine Mehrheit im Gemeinderat – gegen die Stimmen der Grünen. Für die Kapuzinergasse forderten Anrainer ebenfalls ein Verbot. So weit will die ÖVP aber derzeit nicht gehen. „Für Innsbruck“ und FPÖ wären prinzipiell dafür.