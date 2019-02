Sundby holte über 15 km erstes Einzel-WM-Gold

Martin Johnsrud Sundby hat sich am Mittwoch bei frühlingshaften Temperaturen erstmals zum Einzel-Weltmeister gekürt! Der 34-jährige Norweger gewann bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld den Langlauf-Bewerb über 15 km klassisch in 38:22,6 Minuten. Sundby siegte 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych und 20,4 vor dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen. Sundby, der mit der Staffel sowohl bei Olympia (2018) als auch bei Weltmeisterschaften (2011, 2017) bisher vier Goldmedaillen gewonnen hat, ist u.a. auch dreifacher Weltcup-Gesamtsieger.