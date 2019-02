Frühlingsgefühle: Morgen 21 Grad mit „Karibikwind“

Das Hoch „Frauke“ lässt den Winter vorrübergehend in Vergessenheit geraten: Am Donnerstag, dem letzten Februar-Tag klettern die Temperaturen in manchen Teilen Österreichs sogar auf bis zu 21 Grad! Bis weit in den Nachmittag hinein scheint die Sonne bei oft wolkenlosem Himmel. Grund dafür ist warme Luft aus der Karibik. Aber ausgerechnet zum meteorologischen Frühlingsanfang am Freitag zieht ein Tief auf, wodurch es am Wochenende wieder kälter werden soll.