US-Sänger R. Kelly plädierte auf nicht schuldig

R. Kelly brachte Geld für Kaution nicht auf

Kelly wurde am Freitag festgenommen und verbrachte das Wochenende in einem Gefängnis in Chicago. Die Kaution wurde auf eine Million Dollar (880.000 Euro) festgesetzt. R. Kelly hat aber offenbar nicht die Mittel, sich aus der Haft frei zu kaufen. Sein Anwalt Steve Greenberg bestätigte am Sonntag, wonach Kelly die Kaution nicht habe zahlen können. Der 52-jährige Musiker sei daher weiterhin in Haft. Zu den Vorwürfen sagte Greenberg, dass Kelly ein „Rockstar“ sei und „keinen nicht-einvernehmlichen Sex haben muss“.