Justiz fehlt das Personal für die Sicherungshaft

Die Justizgewerkschaft in Salzburg steht der geplanten Sicherungshaft für potenziell gefährliche Asylwerber skeptisch gegenüber. „Dazu fehlt in Salzburg wie auch in den anderen Justizsprengeln das nötige Personal“, erklärte der Vorsitzende der Landesleitung „Richter und Staatsanwälte“ in der Justizgewerkschaft, der Strafrichter Peter Egger.