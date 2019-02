„Skandal!“ Schmitt übt Kritik an WM-Veranstaltern

„Warnschuss“

Der 41-Jährige richtete einen klaren Appell an die Organisatoren am Bergisel in Innsbruck. „Einen größeren Warnschuss kann es eigentlich nicht geben und man muss Maßnahmen ergreifen.“ Er attestierte dem Ski-Weltverband FIS ein „schlechtes Wettkampfmanagement“. Mit dem daraufhin installierten Eishockey-Netz sollte die Lage aber endgültig gesichert sein. Dieses wurde vom Innsbrucker Eisstadion zur Sprungschanze gebracht.