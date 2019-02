Gesuchte Einbrecher gefasst

Die Serie begann bereits im Sommer des Vorjahres. Damals stiegen die Männer in einer Nacht in die Bauhöfe der Gemeinden Deutsch Kaltenbrunn und Güttenbach ein. Die Ungarn im Alter zwischen 17 und 51 Jahren richteten dabei auch hohen Sachschaden an. Gestohlen wurden Laubsauger, Motorsensen und Rasenmäher. Schon bei diesem ersten Einbruch hinterließ das Quartett DNA-Spuren, die ihnen später zum Verhängnis werden sollten. In weiterer Folge zog sich ihre Spur durch die Oststeiermark, auch dort suchten die Ungarn vor allem Bauhöfe heim. Im Herbst dann verlagerten die Kriminellen ihre Machenschaften ins Nordburgenland und nach Niederösterreich. Weil die Männer überall ihre DNA hinterließen, war den Ermittlern bald klar, dass es sich um eine Bande handelte.