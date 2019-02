Suljovic mit Remis gegen Legende Van Barneveld

In der Tabelle machte Suljovic damit einen kleinen Sprung nach vorne: Der 46-Jährige liegt nun auf Rang acht! Zum Auftakt spielte Mensur gegen Chris Dobey (6:6), in Woche zwei musste er sich Michael van Gerwen, der nach drei Siegen in drei Spielen mit dem Punktemaximum an der Spitze liegt, 3:7 geschlagen geben.