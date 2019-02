Der Bergisel soll am Wochenende richtig brodeln

Einige Veränderungen

Wohl kaum einer kennt den Bergisel so wie ÖSV-Pressechef Jo Schmid (76). So richtig begonnen hat alles mit der Nordischen WM 1985 in Seefeld. „Die Springen von der Großschanze wurden ja auch schon damals am Bergisel ausgetragen“, erinnert sich das ÖSV-Urgestein. Verändert hat sich nicht erst 2001 nach der spektakulären Sprengung der alten, 1961 eingeweihten Sprungschanze so einiges.