Leader Marko Arnautovic: „Das ist überragend“

„Ich glaube an uns“

Auf Siege hofft er auch mit dem Nationalteam zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Polen (21. März) und in Israel (24. März): „Ich hoffe, dass wir uns wieder qualifizieren können. Es sind zum Start zwei schwere Spiele, aber ich glaube an uns als Mannschaft und an unsere Qualitäten.“ Eine ganz große Stärke sieht Arnautovic im internen Zusammenhalt: „Wir sind alle richtige Brüder, das Mannschaftsklima ist immer top. Man freut sich auf jedes Länderspiel.“