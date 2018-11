Es geht los: Die große „Krone“-Fußballerwahl 2018

90 Minuten, 22 Spieler, ein Feld: Kaum ein Sport begeistert die Österreicher so sehr wie Fußball. Bereits zum 52. Mal küren die Leser der „Kronen Zeitung“ in vier Kategorien Ihre Favoriten am Spielfeld. Wer ist Ihr Wunschkandidat bei der Wahl zum Trainer, Fußballer, zur Fußballerin und zum Lotterienjungstar des Jahres 2018? Stimmen Sie jetzt gleich ab! Teilnahmeschluss ist der 31. Jänner 2019.