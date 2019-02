Kahn nach Geheimtreffen mit Bayern bald Präsident?

Schon „in der ersten Jahreshälfte 2020“ könnte Kahn demnach beim Rekordmeister als Vorstandsmitglied einsteigen. Kahn soll sich an der Seite von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einarbeiten und dessen Posten nach Rummenigges Vertragsende Ende 2021 übernehmen. Beim geplanten Bayern-Umbruch in der Führungsetage käme laut Sport Bild dann auch der Name Max Eberl wieder ins Spiel, den Hoeneß schon 2017 habe verpflichten wollen. Eberl ist noch bis Juni 2022 vertraglich an Borussia Mönchengladbach gebunden und könne als Bayern-Sportvorstand „das nächste Puzzlestück“ sein. Ob sich der amtierende Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit der Konstellation anfreunden würde, sei offen.