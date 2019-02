Lechners gelingt Porsche-Coup

Die in der Saison 2019 erstmals ausgetragene Porsche Sprint Challenge Central Europe besteht aus insgesamt fünf Rennveranstaltungen in Österreich, Polen der Slowakei, der Tschechischen Republik sowie Ungarn. Jedes Rennwochenende besteht aus zwei Sprintrennen sowie einem Langstreckenrennen über die Distanz von 100 Meilen. Der Einsatz bei den 15 Saisonrennen kann allein oder auf Wunsch auch mit einem Partner bestritten werden. Frei nach dem Motto „Bring your Family and Friends“ bildet die Porsche Hospitality vor Ort auch eine perfekte Business-Plattform, um Geschäftspartner und Sponsoren einzuladen. Gefahren wird ausschließlich am Freitag und Samstag, der Sonntag kann wahlweise für individuelle Firmenevents oder für privates Sightseeing in pulsierenden Städten wie Bratislava, Budapest, Prag oder Salzburg genutzt werden.