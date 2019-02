Fünftes Baby ist da! Fehlt Ribery gegen Liverpool?

Das Baby ist da. Franck Ribery ist zum fünften Mal Vater geworden. Deswegen flogen die Bayern am Montag ohne den französischen Superstar zum Champions-League-Kracher nach Liverpool (Anpfiff am Dienstag um 21 Uhr). Ebenfalls nicht an Bord: Abwehrrecke Jerome Boateng. Sein Grund für die Abwesenheit ist allerdings weniger erfreulich: ein Magen-Darm-Virus.