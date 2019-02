Hütter stinkt die Eichhörnchen-Taktik gewaltig

Mit dem 1:1 gegen Gladbach holte Eintracht das dritte Unentschieden gegen ein Team aus den Top vier der Bundesliga und das vierte Bundesliga-Remis insgesamt in Folge. Doch richtig weiterhelfen tut das Hütter, der mit Blick auf das Rückspiel zuhause gegen Donezk in der Europa League am Donnerstag rotiert hat, nicht. Eine Eichhörnchen-Taktik eben, die es schnellstmöglich abzustellen gilt. Der nächste Gegner in der Liga heißt Hannover 96.