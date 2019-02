Es gibt nur ein Rezept: Viel mehr Personal!

Die Belastung mit Fällen und Akten sei nirgendwo größer als in Salzburg, so Deisenberger: „Nicht nur, dass 2018 das Bundesland Salzburg mit einem Minus von 14,2 Prozent den höchsten Fehlbestand in ganz Österreich hatte.“ Zählt man Salzburgs Einwohner (552.600) und die Nächtigungen (29,5 Millionen) zusammen, muss sich ein Salzburger Polizist täglich um 402 Menschen kümmern, rechnet Deisenberger vor: „Im Burgenland, wo es viel mehr Polizei gibt, beträgt diese Zahl nur 261.“