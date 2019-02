Zeugin: „Unfalllenkerin verließ die Autobahn“

Der Zeugin war Sonntag kurz nach 9 Uhr in ihrem Auto am Unfallort vorbeigefahren. Ein Beamter der Autobahninspektion Klagenfurt: „Sie erzählte uns, dass die Unfalllenkerin vom Auto wegging und dann wohl auch die Autobahn verließ.“ Die Zeugin hatte keinen Grund gesehen, anzuhalten, da sich schon andere Verkehrsteilnehmer am Unfallort befanden.