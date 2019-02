Neos wollen Bürger über U-Bahn abstimmen lassen

„Wollen wir wirklich 140 Millionen Euro in die Errichtung von nur 700 Meter U-Bahn investieren?“ Baustadtrat Lukas Rößlhuber (Neos) stellte am Freitag die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz in Frage und fordert dazu eine Bürgerbefragung.