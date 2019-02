Skifahrer brachte Dänen zu Sturz und flüchtete

Ein Wintersportler fuhr am Donnerstag in Hinterglemm einem Dänen (45) über die Skienden. Der Urlauber kam daraufhin zu Sturz und verletzte sich. Der unbekannte Kontrahent fuhr einfach davon, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der 45-Jährige wurde in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht.