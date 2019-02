Sechs Kilometer weit nur Baustelle

Die gute Nachricht vorweg: Bis Ende Juni werden die Fahrzeuglenker nicht viel von der Baustelle spüren, da immer zwei Fahrspuren offen sind. „Wir sanieren so die Entwässerung und die Betonleitwand in der Mitte der Autobahn. Und wir verbreitern die A 10, damit wir später den gesamten Verkehr auf eine Richtungsfahrbahn umlegen können“, berichtet Hanspeter Treichl, Projektleiter der Asfinag. Auch werden Brücken über der Autobahn in Schuss gebracht und neue Gewässerschutzanlagen neben der Strecke errichtet.