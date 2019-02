Mit 1325 PS im „Häfn“: Leberkäse statt Jacht-Party

Am Mittwochabend ging es für den 37-jährigen Geschäftsführer mit Vollgas hinter Gitter. Statt bei Jacht-Partys in Monaco oder Roadshows in den Emiraten aufzutreten, sitzt der ehrgeizige Jungunternehmer seit Mittwochabend in einer Zelle in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.