Ex-Rennfahrer in Haft: Krimi um 1325-PS-Sportwagen

Jetset-Leben in Monaco und den Emiraten

Für sein Projekt flog der 37-jährige Oberösterreicher zu exklusiven Jetset-Veranstaltungen nach Monaco, Mailand, Dubai oder Abu Dhabi. Einladungen für die Roadshows, bei denen das (ohne Motor) nicht fahrtüchtige Automodell präsentiert wurde, waren auf Kohlefaser gedruckt, es gab eigene Champagner-Editionen. Auch Promis hatten es dem schillernden Geschäftsführer angetan. Scheichs in den Emiraten und Fürst Albert von Monaco schüttelte er die Hand. Der immer wieder als ehrenamtlicher Projekt-Mentor ins Spiel gebrachte Sigi Wolf will freilich nichts mehr von Markus F. wissen. Auch, weil ihn dieser offenbar als Garantiegeber für ein großes Darlehen benannte.