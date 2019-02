„Vom Polizei-Dienst hab‘ ich jetzt genug“

„Einer hat das Glück gehabt, dass er seine alte Stelle wieder bekommen hat. Dafür muss nun aber die für den Job vorgesehene Frau bangen, ob sie von dem Unternehmen genommen wird“, weiß Josef Resch, FSG-Vorsitzender in der steirischen Polizeigewerkschaft. Er forderte daher schon am Dienstag: „Eine Übergangslösung muss dringend her. Wir haben 100 Anwärter, die zwischen 800 und 900 Punkten haben.“