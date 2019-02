Die Pause macht Mikaela hungrig nach RTL-Gold

Olympiasiegerin

Den Riesentorlauf der Olympischen Spiele von Pyeongchang hat sie im Vorjahr zwar gewonnen, aber WM-Gold in dieser Disziplin fehlt ihr noch. Vor zwei Jahren schnappte ihr Tessa Worley den Titel vor der Nase weg. Das soll nicht noch einmal passieren. Auch deshalb hatte „Mika“ eine WM-Pause eingelegt und war nach Trysil in Norwegen geflüchtet. Ruhe, Batterien aufladen. Die Qualität der Trainingspisten in Åre war auch ein Grund: „Das war ein bisschen so, als würde man in einen Teich mit Piranhas geworfen werden.“