ÖVP will Papamonat nun doch unterstützen

Sinneswandel in der ÖVP

Die ÖVP kommt ihrem Koalitionspartner damit überraschend entgegen und gibt ihren Widerstand gegen den Papamonat auf. In den „Oberösterreichischen Nachrichten“ vom Mittwoch wird Bogner-Strauß noch damit zitiert, dass für sie die ersten vier Wochen nach der Geburt weniger relevant seien. „Mir ist ganz wichtig, dass wir mehr Väter in die Elternteilzeit bringen“, sagte die Ministerin. In Österreich würden Frauen 70 Prozent der unbezahlten Hausarbeit leisten. Derzeit ist Teilzeit vor allem weiblich, eine Lösung sieht sie darin, dass mehr Väter ihre Arbeitszeit zugunsten der Familie reduzieren und sich Frauen stärker auf dem Arbeitsmarkt einbringen.