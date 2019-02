Heizung von Mieter monatelang nicht repariert

„Ich habe unzählige Male angerufen, dreimal persönlich vorgesprochen und mich auch schriftlich an Wiener Wohnen gewandt“, so der Leser weiter. Doch geschehen ist, abgesehen von ständigen Vertröstungen und leeren Versprechungen, mehrere Monate lang überhaupt nichts. Auch ein von Herrn C. eingebrachter Antrag auf Mietzinsminderung blieb unbeantwortet. Der Leser musste Elektro-Radiatoren anschaffen, um zumindest einen Raum der 60-m²-Wohnung warm halten zu können, was natürlich auch hohe Stromkosten verursacht. „Ich sehe keinen anderen Weg, als Sie zu kontaktieren“, bat Herr C. letztlich um Hilfe.