Lindsey Vonn: Herzlicher Empfang und Kinderwunsch

Lindsey Vonn ist wieder zurück in ihrer Heimat. Bei ihrer Ankunft in den USA hatte ihr Freund P.K. Subban mehrere Überraschungen für seine Herzensdame, die in Aare ihren Rücktritt von der Ski-Bühne feierte und nun eine Familie gründen will, vorbereitet (oben im Video). Vonn war wenig später aber kein Glücksbringer für Subban.