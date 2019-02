PSG bereitet Super-Serie von ManUnited ein Ende!

In Manchester hatten die „Red Devils“ im Achtelfinal-Hit auf den von Solskjaer eingeleiteten Höhenflug gebaut. Unter dem 45-jährigen Norweger, Nachfolger von Jose Mourinho, hatte United mit zehn Siegen und einem Remis in elf Matches wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen PSG übernahmen die Engländer in einer kampfbetonten Partie mit fünf Gelben Karten in den ersten 35 Minuten zunächst auch das Kommando. Allerdings wurde ManU in der ersten Halbzeit nur zweimal durch Marcus Rashford (9.) und Paul Pogba (16.) halbwegs gefährlich. PSG, das auf die beiden verletzten Offensivstars Neymar und Edinson Cavani verzichten musste, kam aber immer besser ins Spiel. Kylian Mbappe deutete erstmals in der 28. Minute sein Potenzial an.