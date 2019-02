Ex-Doper Dürr kann Seefeld-WM endgültig abhaken

Langläufer Johannes Dürr ist auch am Wochenende bei FIS-Rennen in Planica sehr weit von Spitzenergebnissen entfernt gewesen. In Slowenien kam der ehemalige Dopingsünder in zwei Distanzrennen nicht einmal unter die besten 45. Etliche ÖSV-Kaderläufer klassierten sich vor dem früheren Weltklassemann. Damit ist seine erträumte Teilnahme an der ÖSV-WM-Staffel von Seefeld endgültig passe.