Wasserball-Attacke: Zoff zwischen Belgrad & Zagreb

Drei Spieler des Belgrader Klubs Roter Stern waren am Samstag wenige Stunden vor einem geplanten Spiel in der Regionalliga in einem Cafe an der Uferpromenade von Split attackiert worden. Hooligans gingen laut Medienberichten mit Schlagstöcken auf sie los, nachdem sie ihre Herkunft an den Klubabzeichen an ihren Trainingsanzügen erkannt hatten. Die Spieler rannten davon, der Tormann der Mannschaft Aleksandro Kralj konnte sich mit einem Sprung ins Meer vor weiteren Schlägen retten. Berichten zufolge wurde Kralj, der eine Kopfverletzung erlitt, als „Tschetnik“ beschimpft. Das serbische Team reiste unmittelbar nach dem Zwischenfall in die Heimat zurück, das geplante Spiel wurde abgesagt.