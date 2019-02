Jetzt droht Super-GAU: Aare ohne Damen-Medaille?

Im Weltcup top

Im Abfahrts-Weltcup führt Nicole Schmidhofer vor Siebenhofer, der frisch gekürten Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) und Venier, alle drei und die Vierte im Bunde, Tamara Tippler, kamen in der WM-Abfahrt am Sonntag in die Top Ten, aber eben keine aufs Stockerl. Siebenhofer und Schmidhofer hatten davor je zwei Abfahrten im Weltcup, Venier eine gewonnen. Die Siege seien „super“ gewesen, aber keine habe es geschafft, stabil vorne zu sein, merkte Kriechbaum an. „Insofern kann so ein Rennen dann natürlich auch passieren. Eine längere Strecke wäre uns eher entgegengekommen“, sagte er nach dem wetterbedingten Lauf über eine Minute. „Aber vier in den Top Ten haben wir auch nicht so oft.“