WM-Finali im Slopestyle abgesagt - Millauer 13.

Die Slopestyle-Finali der Snowboarder bei den Weltmeisterschaften in Park City sind am Sonntag zu starkem Wind zum Opfer gefallen. Als Medaillenentscheidung zählt nun der Endstand der Qualifikation am Samstag. Die Medaillen gehen damit an Zoi Sadowski Synnott (NZL), Silje Norendal (NOR) und Jamie Anderson (USA) bzw. Chris Corning (USA), Mark McMorris (CAN) und Judd Henkes (USA).