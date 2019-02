Pistenarbeiter retten Einbrecher das Leben

Nach einer langen Schicht auf den Pisten wurden acht Mitarbeiter der Planai-Hochwurzen-Bahnen in der Steiermark zu Lebensrettern: Zuerst verhinderten sie einen Einbruch in eine Tankstelle, als der Täter flüchtete, stürzte er auf die Bundesstraße und verletzte sich. Die Pistenarbeiter brachten ihn gerade noch rechtzeitig in Sicherheit.