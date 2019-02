Jürgen Melzer holt seinen 14. Doppel-Titel

Jürgen Melzer hat am Sonntag an der Seite des Kroaten Nikola Mektic seinen insgesamt 14. Doppel-Titel auf der ATP-Tour geholt. Der 37-jährige Niederösterreicher, zuletzt auch mit Oliver Marach beim Davis Cup gegen Chile siegreich, und Mektic besiegten Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat (TPE/INA) beim ATP-250-Turnier in Sofia mit 6:2,4:6,10:2.