Ziemlich zufrieden

Die Mitarbeiter in den Firmen wissen auch, dass viele Forderungen von Gewerkschaft und Arbeiterkammer durchaus nett gemeint sind, aber mit den realen Bedingungen einer schärferen Wettbewerbssituation kaum in Einklang zu bringen sind. Was nützt schließlich eine Arbeiterkammer ohne Arbeitsplatz?

Und wenn es irgendwo tatsächlich ernste Probleme im Job und mit den Chefs gibt, sind die Betriebsräte die am besten geeigneten Ansprechpartner. Sie kommen aus den Unternehmen und verstehen beide Seiten.