Die Verkehrs-Belastung vor der Bahn-Entlastung

Die Unterlagen zum Flachgautunnel werden derzeit auf ihre Vollständigkeit überprüft. Danach kann die UVP beginnen. Ein langer Forderungskatalog erging in der vergangenen Woche dazu von der Gemeinde Köstendorf an das Ministerium. Viele Punkte sollen noch mit einfließen. Neben den bekannten Themen wie dem Lärm, Staub oder der 110-KV-Stromleitung rückt mehr der Verkehr rund um das Milliarden-Projekt in den Fokus. „Wir wurden da erst sehr spät informiert“, beklagt Bürgermeister Wolfgang Wagner, der kritisiert, dass Gemeindestraßen komplett gesperrt werden sollen.