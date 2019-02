32 Stunden reichen nicht für Kindergartenpflicht

Das letzte Kindergartenjahr vor der Schule ist bei uns Pflicht, mit 20 Stunden an fünf Werktagen wird sie erfüllt. In Lichtenberg geht ein Mäderl seit September 32,25 Stunden in den Kindergarten - an nur vier Tagen. Die Folge jetzt: 100 € Geldstrafe wegen „Verletzung der Kindergartenpflicht“! Versteht das wer?